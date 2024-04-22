Аліна Лосано – відома колумбійська акторка, яка зробила собі ім'я у завдяки зйомці у серіалах. Нещодавно 55-річна жінка вона шокувала своїх шанувальників – вона вагітна!

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У 2023 році вона одружилася з 24-річним Джимом Веласкесом. Коли пара оприлюднила позитивний тест на вагітність, то суспільство просто не могло повірити, що таке можливо. Аби розсіяти всі сумніви, пара записала відеозвернення.

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– сказала тоді Аліна.

За штучне запліднення пара заплатила близько 26 тисяч доларів. Її називають дивом, адже Аліна завагітніла на стадії менопаузи. У природний спосіб це б дійсно не вдалося, але сьогодні репродуктивні технології здатні на дива.

Процес був складним, але акторка дуже мріяла про дитину та хотіла показати іншим жінкам, що вагітність у зрілому віці – це те, чого можна прагнути.

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