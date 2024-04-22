Алина Лосано – известная колумбийская актриса, которая сделала себе имя в благодаря съемке в сериалах. Недавно 55-летняя женщина она шокировала своих поклонников – она беременна!

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В 2023 году она вышла замуж за 24-летнего Джима Веласкеса. Когда пара обнародовала положительный тест на беременность, то общество просто не могло поверить, что такое возможно. Чтобы рассеять все сомнения, пара записала видеообращение.

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– сказала тогда Алина.

За искусственное оплодотворение пара заплатила около 26 тысяч долларов. Ее называют чудом, ведь Алина забеременела на стадии менопаузы. Естественным способом это бы действительно не удалось, но сегодня репродуктивные технологии способны на чудеса.

Процесс был сложным, но актриса очень мечтала о ребенке и хотела показать другим женщинам, что беременность в зрелом возрасте – это то, к чему можно стремиться.

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