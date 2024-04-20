Неймовірне перетворення

Торі Спеллінг – 50-річна акторка, яка народила 5 дітей. Вона не любить займатися спортом та пити багато води, але знайшла спосіб позбутися зайвої ваги.

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Спочатку вона випробувала багато препаратів для схуднення, але вони не спрацювали. Вона закликає інших мам не вдаватися до цього кроку.

Багато людей зізнаються у цьому, тож і я скажу – я приймала ці препарати, але вони не дали жодного ефекту,

– розповіла вона.

Потім було заняття спортом, однак вправи теж не допомогли. Вона вже була ледь не у розпачі – все життя вона пишалася своєю фігурою, але ніяк не могла повернути собі вагу у 55 кілограмів, яку мала до останньої вагітності.

Наступною була консультація у лікаря та здача багатьох аналізів. Вони спробували ліки від діабету для зниження ваги – і це спрацювало. Щоправда, у ході експерименту довелося змінити два препарати.

Тепер мама 5 дітей повернула фігуру мрії, і закликає усіх мам, які хочуть того ж, звертатися за консультацією до фахівців та у жодному разі не займатися самодіяльністю у всьому, що стосується здоров'я.

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