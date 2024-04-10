Вагітність та біологічний вік

Усім вагітним кажуть, що народження дитини їх омолодить, але сам процес вагітності виснажує організм. Де ж криється правда? Нове дослідження науковців Каліфорнійського та Єльського університетів трішки проливає світло на ситуацію.

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Що відбувається з біологічним віком жінки

Наразі висновки вчених грунтуються на дослідженні 119 вагітних жінок. Вони здавали кров під час вагітності, а потім через кілька місяців після того, як народжували дитину.

Від початку вагітності і до народження дитини біологічний вік жінки збільшувався на 1,9 – 2,5 року. Це цілком зрозуміло, адже вагітність неабияк виснажує жіночий організм.

З народженням дитини організм жінки омолоджується / Фото Pixabay

Однак вчені здивувалися, коли побачили, що після народження дитини процес не просто запускається у зворотньому напрямку, а значно перевищує процес старіння. Це підтверджує тезу про те, що після народження дитини жінка може омолодитися.

Дослідники наголосили, що їхні перші результати – це лише початок великого шляху вивчення цього феномена, тому робити якісь довгострокові висновки не можна. Разом з тим вони майже впевнені, що подібна динаміка буде у всіх вагітних жінок, за якими вони спостерігатимуть, тож залишається зрозуміти механізми цього дивовижного процесу.