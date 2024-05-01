Доктор педагогічних наук вважає, що безоплатне навчання перестає бути соціальним благом. Діти прогулюють уроки та демонструють неналежну поведінку на уроках, і ситуація продовжує погіршуватися.

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Він запевняє, що слово вчителя більше не має виховного значення, тому потрібно вдаватися до більш радикальних методів. Наприклад, штрафувати за прогули та неналежну поведінку дітей у школі.

Соціальне благо та виняткову можливість ми перетворили у посміховисько, дешеве шоу, на яке відвідувачі здебільшого йдуть тому, що так треба для когось, але не для них. Ба більше, під час "шоу" вони можуть дозволити собі поведінку, яка не може бути прийнятою у цивілізованому суспільстві,

– заявив колишній керівник УЦОЯО.

Лікарчук вважає, що систему штрафів потрібно запровадити якомога швидше, аби врятувати вчителів та вмотивованих учнів. Крайній метод – взагалі забрати у порушників право здобувати безплатну середню освіту.

Він розуміє, що йдеться про порушення Конституції, однак наполягає на перегляді правил, адже школа, на його думку, перетворюються на місце, "куди можна віддати дитину на якийсь час, а там її розважать і можливо чомусь навчать".

Раніше ми писали про те, як мотивувати дітей робити уроки без дорослих.