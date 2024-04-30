Психологи стверджують: коли діти роблять уроки з батьками, то йдеться про перекладання відповідальності, інформує Baby 24. Батьки часто скаржаться на те, що витрачають багато часу на те, щоб виконати домашнє завдання із дітьми, але такий підхід ні до чого хорошого не приведе.

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Замість того, щоб витрачати час на роботу дитини та позбавляти її можливості долати перешкоди та розвиватися, краще вдатися до прийомів, які дозволять вам забути шкільний підручник.

Ніякої критики

Зазвичай діти вдаються до допомоги дорослих, коли бояться зробити помилку. Саме тому не треба критикувати малюків, коли вони щось роблять самі припускаються помилок. Похваліть за спробу та попросіть спробувати ще раз – лише так це працюватиме.

Все вирішує атмосфера

Тихе та затишне робоче місце – ось те, що потрібно для кожної дитини. Організуйте простір так, щоб поруч не було відволікаючих факторів, наприклад, телевізора або кухні. Так дитині буде легше сконцентруватися та виконати завдання.

Навчаємо пріоритетів

Дитина повинна навчитися розуміти різницю між навчанням та розвагами, а також брати на себе відповідальність за своє вдосконалення. Спочатку буде важко, але сила волі дитини незабаром буде підказувати правильне рішення.

Не треба перевантажувати

Часто трапляється, що діти дійсно перевантажені і не мають ресурсу на виконання завдань. Якщо порахувати час, то інколи шкільні активності тривають більше, аніж робочий день дорослої людини. Тому підтримуйте хобі та активний відпочинок, коли це потрібно.

Підтримуємо і заохочуємо

Хваліть за гарні оцінки або добре виконане завдання, не критикуємо за помилки та захоплюємося, коли дитина самостійно знаходить правильне рішення. В такий спосіб процес виконання "домашки" буде асоціюватися в дитини з гарними емоціями, а не стресом.