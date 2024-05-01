Доктор педагогических наук считает, что бесплатное обучение перестает быть социальным благом. Дети прогуливают уроки и демонстрируют неподобающее поведение на уроках, и ситуация продолжает ухудшаться.

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Он уверяет, что слово учителя больше не имеет воспитательного значения, поэтому нужно прибегать к более радикальным методам. Например, штрафовать за прогулы и неподобающее поведение детей в школе.

Социальное благо и исключительную возможность мы превратили в посмешище, дешевое шоу, на которое посетители в основном идут потому, что так надо для кого-то, но не для них. Более того, во время "шоу" они могут позволить себе поведение, которое не может быть принятым в цивилизованном обществе,

– заявил бывший руководитель УЦОКО.

Ликарчук считает, что систему штрафов нужно ввести как можно скорее, чтобы спасти учителей и мотивированных учеников. Крайний метод – вообще забрать у нарушителей право получать бесплатное среднее образование.

Он понимает, что речь идет о нарушении Конституции, однако настаивает на пересмотре правил, ведь школа, по его мнению, превращаются в место, "куда можно отдать ребенка на время, а там его развлекут и возможно чему-то научат".

Ранее мы писали о том, как мотивировать детей делать уроки без взрослых.