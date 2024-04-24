Українську мережу підкорює відео з темношкірим першокласником Даніелем. Хлопчик зачитав гумореску "Кухлик" українського сатирика Павла Глазового.

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Саме в цій гуморесці йдеться про важливість мовного питання:

Бо якраз така біда в моєї корови:

Має, бідна, язика і не знає мови.

У виконанні Даніеля ця гумореска звучить просто неймовірно. Йому вдалося настільки виразно передати емоції автора, що користувачі аж пускали сльози від сміху.

Як розповіла мама Даніеля Ксенія, хлопчик раніше посів перше місце на фестивалі читців "Літературна вітальня на Київщині".

Раніше ми писали про хлопчика, якому вдалося зібрати гроші на автомобіль на ЗСУ.