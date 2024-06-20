Вагітним жінкам не рекомендується використовувати снодійні препарати. Однак варто забезпечити комфортні умови в спальні, які допоможуть провести ніч більш спокійно, повідомляє Bаby 24.

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Чому жінки страждають на безсоння

Гінекологи зазначають, що гормональні зміни, фізичний дискомфорт, часті нічні походи до туалету та занепокоєння з приводу майбутнього материнства можуть бути основними причинами порушення сну у вагітних. Зокрема, підвищений рівень кортизолу через стрес та тривогу може ускладнювати процес засинання та знижувати якість сну.

Особливий та трохи виснажливий період у житті кожної жінки / Фото unsplash

Як справитися із цим станом

Існує багато способів викликати сон. Основне та найважливіше – правильна гігієна сну. Це передбачає забезпечення належних умов у спальні, які дозволять правильно розслабитися, тим самим сприяючи виробленню мелатоніну (гормону, який відповідає за правильний сон, перебіг фази засинання).

Основні правила гігієни сну включають:

– уникайте світла ноутбука або смартфона (воно впливає на вироблення мелатоніну);

– слід належним чином провітрити спальню;

– легкозасвоювана вечеря (бажано за 2 – 3 години до сну).

Чи можна пити м'яту і ромашку при вагітності

Впоратися з неприємними проблемами майбутній мамі допомагають трав'яні чаї при вагітності, в тому числі настій з м'яти, ромашки або фенхелю. Однак їх слід вживати в помірних кількостях і за умови, що вони не викликають алергічної реакції.

Чи шкідливий недосип під час вагітності для дитини

Проблеми зі сном під час вагітності – це природна реакція організму на гормональні зміни під час вагітності, тому не мають викликати занепокоєння. Зазвичай вони не впливають на розвиток дитини. Проте, якщо жінка має будь-які побоювання чи відчуває значний дискомфорт їй слід обов'язково звернутися до лікаря.

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