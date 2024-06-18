Тема нового Саміту

Черговий Саміт перших леді та джентльменів відбудеться у Києві 12 вересня. Темою заходу, який прийматиме столиця, стане "Безпека дітей в цифровому середовищі".

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На захід завітають представники урядів та міжнародні експерти. Планується розробка чіткого плану дій, який допоможе вберегти дітей від небезпек, які можуть чигати на них у цифровому світі.

Які небезпеки зустрічаються дітям в інтернеті

Дітям важливо пояснити, що є багато кіберзагроз, до яких варто ставитися обережно та відповідально. Йдеться про кібербулінгу, дезінформацію чи онлайн-грумінг. Вже зараз розроблено багато світових практик, які мають на меті захистити дітей від цих негативних явищ. Саме про них говоритимуть на Саміті перших леді та джентльменів.

Цю платформу Олена Зеленська започаткувала у 2021 році. Її мета – об'єднання перших осіб для подолання викликів світового масштабу.