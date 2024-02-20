Вагітність – це час хвилювання та перетворення. Цей період сповнений запитань, відповіді на які часто переповнені міфами та забобонами.

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"Дівчатка крадуть красу матерів"

Існує міф, що жінки, які вагітні хлопчиками, краще зберігають свою красу. Це абсолютно не так. Жінок виснажує нудота, зміна рівня гормонів та багато інших факторів, які можуть впливати на стан жінки та її красу. Стать дитини тут не грає ніякої ролі.

Відмова від спецій

Існує міф, що гостра їжа, яку їсть мама, може негативно вплинути на зір дитини. Також гострі спеції звинувачують у викиднях та індукції пологів.

Однак реальність полягає лише в тому, що гостра їжа може викликати лише печію у вагітної. А інший міф каже, що печія в мами означає, що дитина народиться з гарним волоссям.

Такий особливий період / Фото Pixabay

Ефект повного місяця

Існує забобон, що діти частіше народжуються під час повного місяця. У це навіть вірять деякі лікарі. Вчені провели багато досліджень щодо цієї теми, однак жодного зв'язку між народжуваністю та повним місяцем виявити не вдалося.

Розтирання живота

Якою б не була китайська народна мудрість, від надмірного розтирання вагітного животика варто утриматися. Після 10 тижня вагітності плід може відчути дотик матері через живіт, однак "штовхати дитину, аби не була балувана", немає абсолютно ніякого сенсу. Втім, погладжування та розмови з дитиною – цілком гарний спосіб побудувати стосунки, коли дитина ще в утробі.