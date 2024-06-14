Це чудовий рецепт, адже тут поєднуються простота приготування, ситна страва та доступні продукти. Приготуйте лише раз – і ваша дитина вимагатиме такий сніданок ледь не щодня.

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Як приготувати тости з начинкою

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 2

Приготування:

  1. Розкачайте підсмажений хліб.
  2. Намажте сиром.
  3. Розкладіть чорницю і загорніть.
  4. У глибокій тарілці змішайте яйце з молоком і корицею.
  5. Змочіть тости в яйці та обсмажте на сковороді з усіх боків.
  6. Подавайте теплими.