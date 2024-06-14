Це чудовий рецепт, адже тут поєднуються простота приготування, ситна страва та доступні продукти. Приготуйте лише раз – і ваша дитина вимагатиме такий сніданок ледь не щодня.
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Як приготувати тости з начинкою
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 2
Приготування:
- Розкачайте підсмажений хліб.
- Намажте сиром.
- Розкладіть чорницю і загорніть.
- У глибокій тарілці змішайте яйце з молоком і корицею.
- Змочіть тости в яйці та обсмажте на сковороді з усіх боків.
- Подавайте теплими.