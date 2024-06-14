Це чудовий рецепт, адже тут поєднуються простота приготування, ситна страва та доступні продукти. Приготуйте лише раз – і ваша дитина вимагатиме такий сніданок ледь не щодня.

Не пропустіть До 6 років це взагалі заборонено: чому маленьким дітям не можна стрибати на батуті

Як приготувати тости з начинкою

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– кілька скибочок тосту;

– крем-сир до смаку;

– чорниця до смаку;

– 1 яйце;

– 1 столова ложка молока;

– щіпка кориці.

Приготування:

Розкачайте підсмажений хліб. Намажте сиром. Розкладіть чорницю і загорніть. У глибокій тарілці змішайте яйце з молоком і корицею. Змочіть тости в яйці та обсмажте на сковороді з усіх боків. Подавайте теплими.

Дитина з'їсть все на тарілці: дієві методи для батьків.