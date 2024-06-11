Стрибки на батуті призначені для задоволення, але на жаль, вони також пов’язані з небезпеками та ризиками. Необхідно бути обережним, особливо, коли участь у таких розвагах беруть маленькі діти.

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Чим небезпечні батути

Батути можуть бути надзвичайно небезпечними. Одне неправильне приземлення може призвести до серйозних, а іноді й незворотних травм.

На батуті не можна перебувати двом особам / Фото unsplash

Маленькі діти більше схильні до отримання травм на батутах. Саме падіння є найпоширенішим явищем, яке призводить до таких неприємних ситуацій.

Найпоширеніші травми, отримані на батуті:

– зламані кістки;

– травми голови та/або струс мозку;

– порізи, подряпини та синці;

– особливо небезпечні травми голови та шиї.

Ці травми можуть виникнути, коли дитина неправильно приземлилася після стрибків чи сальто, спроб небезпечних трюків.

Через серйозність деяких із цих травм Американська академія педіатрії (AAP) рекомендує взагалі ніколи не купувати батут для домашнього використання. Хоча вони можуть здатися цікавими та хорошим способом розвинути активність ваших дітей, існують інші, безпечніші методи, якими ви можете скористатися, щоб запровадити активність у життя своїх дітей.

Натомість AAP рекомендує використовувати батути лише під наглядом за програмами тренувань, такими як стрибки у воду, гімнастика та інші змагальні види спорту.

Чому вони небезпечні для діток до 6 років

Стрибання на батуті є великим стресом для колінних та гомілковоступневих суглобів. Також відбувається здавлення нервових корінців. Ризик травми підвищується для малюків і дітей до шести років в першу чергу через ще нерозвинені кістки маленьких дітей. Це робить маленьких дітей більш схильними до травм на батуті. Найчастіше малюки можуть отримати розтягнення та переломи.

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