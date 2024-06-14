Это замечательный рецепт, ведь здесь сочетаются простота приготовления, сытное блюдо и доступные продукты. Приготовьте только раз – и ваш ребенок будет требовать такой завтрак чуть ли не каждый день.

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Как приготовить тосты с начинкой

  • Время: 15 минут
  • Порций: 2

Приготовление:

  1. Раскатайте поджаренный хлеб.
  2. Намажьте сыром.
  3. Разложите чернику и заверните.
  4. В глубокой тарелке смешайте яйцо с молоком и корицей.
  5. Смочите тосты в яйце и обжарьте на сковороде со всех сторон.
  6. Подавайте теплыми.