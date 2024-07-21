Швидко готувати, поживні та ситні – ідеальний перекус чи сніданок для дитини. Цей рецепт точно повинен бути під рукою у всіх батьків!
До теми Що приготувати на сніданок для дитини: рецепт улюбленої каші з абрикосами
Овочеві мафіни
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 2
Приготування:
- Овочі промийте і наріжте невеликими кубиками.
- Натріть сир.
- У миску насипте борошно, дрібку солі та розпушувач, ретельно перемішайте.
- Розтопіть масло.
- Додайте до борошна разом з молоком і яйцями та перемішайте. Додайте в тісто овочі, подрібнену петрушку і сир, ретельно перемішайте.
- Розлийте тісто у форми для мафінів.
- Випікайте 20 хвилин при 200 градусах.