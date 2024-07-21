Швидко готувати, поживні та ситні – ідеальний перекус чи сніданок для дитини. Цей рецепт точно повинен бути під рукою у всіх батьків!

До теми Що приготувати на сніданок для дитини: рецепт улюбленої каші з абрикосами

Овочеві мафіни

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 2

Приготування:

  1. Овочі промийте і наріжте невеликими кубиками.
  2. Натріть сир.
  3. У миску насипте борошно, дрібку солі та розпушувач, ретельно перемішайте.
  4. Розтопіть масло.
  5. Додайте до борошна разом з молоком і яйцями та перемішайте. Додайте в тісто овочі, подрібнену петрушку і сир, ретельно перемішайте.
  6. Розлийте тісто у форми для мафінів.
  7. Випікайте 20 хвилин при 200 градусах.