Така каша містить багато корисних вітамінів і мінералів, необхідних для росту і розвитку. Крім того, приготувати її досить просто і швидко, що особливо важливо для зайнятих батьків.

До теми Достатньо одного продукту: яка їжа покращить роботу мозку дитини

Каша з абрикосами

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 1

Приготування:

  1. Промийте вівсяні пластівці під холодною водою.
  2. У каструлі змішайте 200 мілілітрів молока і 100 мілілітрів води, додайте дрібку солі та доведіть до кипіння.
  3. Додайте вівсяні пластівці у киплячу суміш, зменште вогонь і варіть, помішуючи, близько 10 хвилин, поки каша не стане м'якою і густою.
  4. Поки вариться каша, помийте абрикоси, видаліть кісточки і наріжте їх на дрібні шматочки.
  5. Додайте абрикоси в кашу і варіть ще 2 – 3 хвилини, доки вони не стануть м'якими.
  6. Зніміть кашу з вогню, додайте вершкове масло і мед (якщо використовуєте), добре перемішайте.
  7. Подавайте гарячою.