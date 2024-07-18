Така каша містить багато корисних вітамінів і мінералів, необхідних для росту і розвитку. Крім того, приготувати її досить просто і швидко, що особливо важливо для зайнятих батьків.

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Каша з абрикосами

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порцій: 1

Інгредієнти:

– 100 грамів вівсяних пластівців;

– 200 мілілітрів молока;

– 100 мілілітрів води;

– 4 свіжих абрикоси;

– 1 столова ложка меду (за бажанням);

– дрібка солі;

– 1 чайна ложка вершкового масла.

Приготування:

Промийте вівсяні пластівці під холодною водою. У каструлі змішайте 200 мілілітрів молока і 100 мілілітрів води, додайте дрібку солі та доведіть до кипіння. Додайте вівсяні пластівці у киплячу суміш, зменште вогонь і варіть, помішуючи, близько 10 хвилин, поки каша не стане м'якою і густою. Поки вариться каша, помийте абрикоси, видаліть кісточки і наріжте їх на дрібні шматочки. Додайте абрикоси в кашу і варіть ще 2 – 3 хвилини, доки вони не стануть м'якими. Зніміть кашу з вогню, додайте вершкове масло і мед (якщо використовуєте), добре перемішайте. Подавайте гарячою.

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