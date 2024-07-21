Быстро готовить, питательные и сытные – идеальный перекус или завтрак для ребенка. Этот рецепт точно должен быть под рукой у всех родителей!

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Овощные маффины

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 400 грамм пшеничной муки;

– 100 грамм масла;

– 1 красный перец;

– 1 цуккини или кабачок;

– 1 помидор;

– 150 грамм сыра Гауда;

– 1 стакан молока 3,2%;

– 2 яйца;

– 2 чайные ложки разрыхлителя;

– 1,5 чайной ложки петрушки;

– специи: соль, перец.

Приготовление:

Овощи промойте и нарежьте небольшими кубиками. Натрите сыр. В миску насыпьте муку, щепотку соли и разрыхлитель, тщательно перемешайте. Растопите масло. Добавьте к муке вместе с молоком и яйцами и перемешайте. Добавьте в тесто овощи, измельченную петрушку и сыр, тщательно перемешайте. Разлейте тесто в формы для маффинов. Выпекайте 20 минут при 200 градусах.

Вкусно и полезно: это обязательно следует приготовить ребенку.