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Овощные маффины

  • Время: 30 минут
  • Порций: 2

Приготовление:

  1. Овощи промойте и нарежьте небольшими кубиками.
  2. Натрите сыр.
  3. В миску насыпьте муку, щепотку соли и разрыхлитель, тщательно перемешайте.
  4. Растопите масло.
  5. Добавьте к муке вместе с молоком и яйцами и перемешайте. Добавьте в тесто овощи, измельченную петрушку и сыр, тщательно перемешайте.
  6. Разлейте тесто в формы для маффинов.
  7. Выпекайте 20 минут при 200 градусах.