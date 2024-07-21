Быстро готовить, питательные и сытные – идеальный перекус или завтрак для ребенка. Этот рецепт точно должен быть под рукой у всех родителей!
К теме Что приготовить на завтрак для ребенка: рецепт любимой каши с абрикосами
Овощные маффины
- Время: 30 минут
- Порций: 2
Приготовление:
- Овощи промойте и нарежьте небольшими кубиками.
- Натрите сыр.
- В миску насыпьте муку, щепотку соли и разрыхлитель, тщательно перемешайте.
- Растопите масло.
- Добавьте к муке вместе с молоком и яйцами и перемешайте. Добавьте в тесто овощи, измельченную петрушку и сыр, тщательно перемешайте.
- Разлейте тесто в формы для маффинов.
- Выпекайте 20 минут при 200 градусах.