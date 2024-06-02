Чим більше звуків, тим краще

Як вдалося з'ясувати науковцям, дитячі верески, вигуки, гарчання та інші звуки дітей у перші місяці життя відіграють дуже важливу роль у їхньому подальшому житті. Куди важливішу, ніж вважалося раніше.

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Доктор Хенджу Ю з університету Алабами, завдяки новому дослідженню можна буде виявляти порушення спілкування вже у вкрай ранньому віці. Їм вдалося визначити, що звуки, які видають немовлята, з'являються групами, а отже, йдеться про тренування голосового контролю, який потрібен для мови.

Немовлята видають усі голосові шуми навмисно. Вокалізація дозволяє їм зрозуміти механіку звуків, і її розвиток має суттєвий вплив на подальший розвиток розмовної мови.

Цікаво, що у віці 3 – 4 місяців в дітей спостерігалися найнижчі показники кластеризації (групування звуків). Раніше саме цей період вважався початком "вокальної гри малюків", але в цей час звуки нагадують радше як знайомство з новим вмінням.

Натомість згодом кластеризація вереску зростає, що свідчить про підвищення контролю над голосовими зв'язками. Чим більший діапазон звуків видає дитина, тим більше шансів, що вона швидко опанує мовлення.

Раніше викладачка з Гарварду розповіла, які фрази батьки точно повинні говорити дітям.