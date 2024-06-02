Чем больше звуков, тем лучше

Как удалось выяснить ученым, детские визги, восклицания, рычание и другие звуки детей в первые месяцы жизни играют очень важную роль в их дальнейшей жизни. Куда более важную, чем считалось ранее.

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Доктор Хенджу Ю из университета Алабамы, благодаря новому исследованию можно будет выявлять нарушения общения уже в крайне раннем возрасте. Им удалось определить, что звуки, которые издают младенцы, появляются группами, а значит, речь идет о тренировке голосового контроля, который нужен для речи.

Младенцы издают все голосовые шумы намеренно. Вокализация позволяет им понять механику звуков, и ее развитие имеет существенное влияние на дальнейшее развитие разговорной речи.

Интересно, что в возрасте 3 – 4 месяцев у детей наблюдались самые низкие показатели кластеризации (группировки звуков). Ранее именно этот период считался началом "вокальной игры малышей", но в это время звуки напоминают скорее как знакомство с новым умением.

Зато впоследствии кластеризация визга растет, что свидетельствует о повышении контроля над голосовыми связками. Чем больший диапазон звуков издает ребенок, тем больше шансов, что он быстро овладеет речью.

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