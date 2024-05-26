Як розповіла викладачка Гарвардського університету Джені Ву, щире спілкування – це те, що найкраще зміцнює зв'язок батьків та дітей. І є три фрази, які дозволять далеко піти у цьому напрямку.

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"Опиши це відчуття"

Немає "хороших" або "поганих" емоцій. Потрібно не лише навчити дітей цього підходу, а й допомогти розповідати про те, що вони відчувають.

Дитячі істерики – це насамперед нерозуміння емоцій, брак слів, щоб їх пояснити. Саме батьки повинні проявляти терпіння та стати містком до розуміння глибини емоційного стану.

"Я сьогодні не в найкращому стані"

Серед батьків часто побутує думка про те, що потрібно постійно зберігати самовладання та приховувати свій напружений стан. У підсумку в дітей формується просто нереалістичний стандарт, якому діти точно не зможуть відповідати.

Якщо хочете, аби діти відверто ділилися почуттями, ви повинні робити те саме. Потрібно показати, що абсолютно будь-який стан є нормальним, але потрібно вміти про нього розповідати.

"Всі емоції важливі"

У жодному разі не намагайтеся применшити роль емоцій, не кажіть "Нічого страшного" або ж "Просто потрібно змиритися". Те, що для вас є дрібницею, для дітей може мати велике значення. Уся справа – в досвіді, якого в дітей просто немає.

Завдання батьків – дати дитині зрозуміти, що не завжди ситуація є під контролем, але треба навчитися правильно на неї реагувати та робити кроки, щоб отримати від ситуації максимум. Це нелегко, однак іншого ефективного шляху просто не існує.