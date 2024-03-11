Яку частину яйця потрібно їсти дітям

Яйця – це вкрай корисний продукт, який сприяє розвитку та зростанню дитини. Зокрема, мова йде про зміцнення кісток, покращення роботи щитоподібної залози тощо. Але трапляються, що для діток вони бувають сильним алергеном, тому потрібно бути вкрай обачними із введенням їх у раціон.

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Часто мами вдаються до запитання: "З якого віку можна давати дитині яйце та чому рекомендовано починати із жовтка?". Ось кілька рекомендацій з цього приводу.

Як правило, у дитячий раціон яйця вводять з 8 – 9 місяців. Вони повинні бути зварені на круто, і спочатку дитині дають жовток. Оскільки малюки дуже обережно ставляться до нових смаків, рекомендують потовкти жовток чайною ложкою та додати до нього трішечки молока.

Яйця – важливий продукт для дітей / Фото Pixabay

Яйце повинно бути у денному раціоні маленьких дітей не більш як двічі на тиждень. Його порцію також потрібно збільшувати поступово, спостерігаючи за тим, чи не виникла в дитини алергія.

Цікаво, що саме в жовтку міститься половина кількості білка яйця. Також тут вітаміни В6, В12 і D. Натомість у білку менше мікроелементів, і саме він є алергеном.

Також батькам радять звернути увагу на перепелині яйця. Вони гіпоалергенні, мають менше сальмонел та більш корисні. Саме тому для першого прикорму педіатри часто радять саме їх.

У Японії школярам взагалі щодня дають по 2 – 3 перепелині яйця. Там існує думка, що мають позитивний вплив на пам'ять та зір дитини.

До речі, якщо маєте час та натхнення – обов'язково приготуйте з дитиною це вівсяне печиво.

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