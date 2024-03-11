Популярні продукти, які шкодять дітям

Науковці з американського Центру з контролю і профілактики захворювань дослідили харчування тисячі дітей віком від року до 23 місяців. Вони з'ясували, що два дуже популярні продукти завдають здоров'ю малюків великої шкоди.

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Як показало дослідження, діти віком до двох років отримують забагато цукру, що призводить до проблем зі здоров'ям. Йдеться про норму від однієї до шести чайних ложок доданого цукру на добу. Причому шляхи потрапляння цукру в дитячий організм не такі вже й очевидні.

Науковцям вдалося з'ясувати, що справу у двох дуже популярних серед батьків продуктах. Це солодкі йогурти та солодкі фруктові напої.

Дітям не варто давати доданий цукор / Фото Pixabay

Науковці радять батькам утриматися від того, щоб давати доданий цукор у віці до двох років. Організм не готовий до такого цукрового навантаження, що може спровокувати серйозні проблеми у майбутньому.

Окрім того, йдеться про елементарні смакові звички. Якщо вже з самого дитинства побудувати їх навколо доданого цукру, то нічого доброго з цього потім не вийде.