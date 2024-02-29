Готувати вівсяне печиво разом з дітьми – саме задоволення. Ви зможете не тільки весело провести час, а й навчити дитину трудитися заради чудового результату.

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Рецепт вівсяного печива

Час: 50 хвилин

Порцій: 4

Приготування:

  1. Яйця та цукор добре збиваємо.
  2. В масу додаємо пластівці, перемішуємо і лишаємо на 10 хвилин, щоб вони набрали вологи.
  3. У суміш додаємо вівсяне борошно, соду (гашену лимонним соком) та родзинки. Замішуємо тісто та відставляємо на 15 хвилин.
  4. Деко застеляємо пергаментом, викладаємо ложкою печиво та випікаємо 20 хвилин при 180 градусах.

Смачного!