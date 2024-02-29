Готувати вівсяне печиво разом з дітьми – саме задоволення. Ви зможете не тільки весело провести час, а й навчити дитину трудитися заради чудового результату.
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Рецепт вівсяного печива
Час: 50 хвилин
Порцій: 4
Приготування:
- Яйця та цукор добре збиваємо.
- В масу додаємо пластівці, перемішуємо і лишаємо на 10 хвилин, щоб вони набрали вологи.
- У суміш додаємо вівсяне борошно, соду (гашену лимонним соком) та родзинки. Замішуємо тісто та відставляємо на 15 хвилин.
- Деко застеляємо пергаментом, викладаємо ложкою печиво та випікаємо 20 хвилин при 180 градусах.
Смачного!