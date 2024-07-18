Такая каша содержит много полезных витаминов и минералов, необходимых для роста и развития. Кроме того, приготовить ее достаточно просто и быстро, что особенно важно для занятых родителей.

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Каша с абрикосами

Время: 20 минут

20 минут Порций: 1

Ингредиенты:

– 100 грамм овсяных хлопьев;

– 200 миллилитров молока;

– 100 миллилитров воды;

– 4 свежих абрикоса;

– 1 столовая ложка меда (по желанию);

– щепотка соли;

– 1 чайная ложка сливочного масла.

Приготовление:

Промойте овсяные хлопья под холодной водой. В кастрюле смешайте 200 миллилитров молока и 100 миллилитров воды, добавьте щепотку соли и доведите до кипения. Добавьте овсяные хлопья в кипящую смесь, уменьшите огонь и варите, помешивая, около 10 минут, пока каша не станет мягкой и густой. Пока варится каша, помойте абрикосы, удалите косточки и нарежьте их на мелкие кусочки. Добавьте абрикосы в кашу и варите еще 2 – 3 минуты, пока они не станут мягкими. Снимите кашу с огня, добавьте сливочное масло и мед (если используете), хорошо перемешайте. Подавайте горячей.

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