Такая каша содержит много полезных витаминов и минералов, необходимых для роста и развития. Кроме того, приготовить ее достаточно просто и быстро, что особенно важно для занятых родителей.
К теме Достаточно одного продукта: какая еда улучшит работу мозга ребенка
Каша с абрикосами
- Время: 20 минут
- Порций: 1
Приготовление:
- Промойте овсяные хлопья под холодной водой.
- В кастрюле смешайте 200 миллилитров молока и 100 миллилитров воды, добавьте щепотку соли и доведите до кипения.
- Добавьте овсяные хлопья в кипящую смесь, уменьшите огонь и варите, помешивая, около 10 минут, пока каша не станет мягкой и густой.
- Пока варится каша, помойте абрикосы, удалите косточки и нарежьте их на мелкие кусочки.
- Добавьте абрикосы в кашу и варите еще 2 – 3 минуты, пока они не станут мягкими.
- Снимите кашу с огня, добавьте сливочное масло и мед (если используете), хорошо перемешайте.
- Подавайте горячей.