Женщина-рекордсменка

В 1993 году Мариам в возрасте 12 лет отдали замуж за 40-летнего мужчину, который уже имел нескольких жен. Уже через год у нее родилась первая пара близнецов.

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Мариам была беременна 15 раз и в целом родила 44 детей. К сожалению, 6 малышей не удержались за жизнь. Последнего ребенка женщина родила в 2016 году.

Муж решил наброситься на пятки

Сейчас Мариам воспитывает всех 38 детей самостоятельно. Ее муж после 25 лет брака решил тайком убежать, оставив жену с десятками детей.

Впрочем, даже самой Мариам удается справляться, а ее история известна на всю страну, благодаря чему героиня получает невероятную поддержку.

Ранее мы писали о том, как мальчик рассказал маме о "смерти 11 сентября 2001 года, когда он жил предыдущей жизнью", и факты, которые он вспомнил, совпали с реальными событиями.