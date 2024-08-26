Красавица ест суп
Одна из пользовательниц сети ТікТок поделилась видео, как ее малышка ест суп. Девочка забавно надевает слюнявчик и комментирует, что "сейчас будет есть борщ".
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Когда же она попробовала блюдо, то высказала претензию, что он горячий. Первое слово она сказала растянуто, однако многие угадали в нем нецензурную лексику.
Как девочка отреагировала на горячий суп: видео
Но даже если девочка и сказала бранное слово, то лишь рассмешила пользователей сети, большинство из которых отнеслись к ситуации с полным пониманием:
- "А что делать, если суп действительно горячий?";
- "Мое умение выходить из любой ситуации";
- "Можно умереть со смеху".
Если реакция на суп вызвала столько смеха, то почему бы и нам не приготовить блюдо, которое нравится детям.
Рецепт супа с лососем для ребенка
Время: 1 час
Порций: 2
Ингредиенты:
– 250 граммов филе лосося;
– 3 картофелины;
– половинка морковки;
– 2 лука;
– 2 лавровых листа;
– щепотка петрушки;
– прованские травы по вкусу.
Приготовление:
- Филе лосося промываем под проточной водой.
- Кипятим воду, кладем в нее рыбу и лук, варим 20 минут на среднем огне.
- Достаем из бульона лук и рыбу. Лук выбрасываем, рыбу нарезаем кусочками.
- Картофель чистим, нарезаем кубиками, кладем в бульон и варим до готовности.
- Добавляем в суп рыбу и прованские травы и лавровый лист, готовим еще 3 – 5 минут.
- Украшаем петрушкой и подаем.
Приятного аппетита!
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