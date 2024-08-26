Красавица ест суп

Одна из пользовательниц сети ТікТок поделилась видео, как ее малышка ест суп. Девочка забавно надевает слюнявчик и комментирует, что "сейчас будет есть борщ".

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Когда же она попробовала блюдо, то высказала претензию, что он горячий. Первое слово она сказала растянуто, однако многие угадали в нем нецензурную лексику.

Как девочка отреагировала на горячий суп: видео

Но даже если девочка и сказала бранное слово, то лишь рассмешила пользователей сети, большинство из которых отнеслись к ситуации с полным пониманием:

"А что делать, если суп действительно горячий?";

"Мое умение выходить из любой ситуации";

"Можно умереть со смеху".

Если реакция на суп вызвала столько смеха, то почему бы и нам не приготовить блюдо, которое нравится детям.

Рецепт супа с лососем для ребенка

Время: 1 час

Порций: 2

Ингредиенты:

– 250 граммов филе лосося;

– 3 картофелины;

– половинка морковки;

– 2 лука;

– 2 лавровых листа;

– щепотка петрушки;

– прованские травы по вкусу.

Приготовление:

Филе лосося промываем под проточной водой. Кипятим воду, кладем в нее рыбу и лук, варим 20 минут на среднем огне. Достаем из бульона лук и рыбу. Лук выбрасываем, рыбу нарезаем кусочками. Картофель чистим, нарезаем кубиками, кладем в бульон и варим до готовности. Добавляем в суп рыбу и прованские травы и лавровый лист, готовим еще 3 – 5 минут. Украшаем петрушкой и подаем.

Приятного аппетита!

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