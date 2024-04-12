Трогательная песня от украинки покорила аэропорт

Пианист Эмилиано имеет аккаунт в социальной сети TikTok, в котором выкладывает видео своей игры в публичных местах и реакцию людей. Однако в одном из аэропортов его ждал настоящий сюрприз.

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Когда он сел за инструмент, к нему подошла маленькая девочка и попросила сыграть Frozen. Уже первые аккорды популярной песни привлекли внимание людей, но когда девочка начала петь – все просто замерли.

Эта 6-летняя девочка заставила меня заплакать,

– написал музыкант в подписи к видео.

А когда девочка спела припев на украинском, люди вокруг не смогли скрыть настоящий восторг. Был растроган и сам музыкант, а это признак настоящего мастерства маленькой артистки.

Видео быстро начало распространяться в сети, а люди в комментариях выражают восхищение талантом девочки. Особую активность проявили украинцы, которые желают девочке всего наилучшего и очень надеются, что она продолжит развивать свой дар:

"Аж мурашки пошли по коже";

"Пересмотрела 15 раз, каждый раз – новые эмоции. Впечатляюще";

"Просто до слез, как же чувственно".

Напомним, ранее мы писали о том, как военные отблагодарили маленькому украинцу на прифронтовой территории, который каждый раз встречал вертолеты флагом.