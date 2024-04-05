Поддержка от мальчика и благодарность военных

В прифронтовой зоне произошла история, которая растрогает каждого украинца. О ней рассказал волонтер Алекс Бонд.

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Этот парень всегда встречал вертолеты с флагом, желал им удачи и вернуться живыми,

– рассказал волонтер.

Герои ВСУ решили отблагодарить маленького мальчика за искреннюю поддержку. Они стали посреди поля, где он их встречал, чтобы угостить его конфетами.

Щемящее видео быстро разлетелось по сети.

Украинцы искренне восхищаются как мальчиком, так и теплым поступком военных, который он запомнит на всю жизнь. Радости мальчика не было предела, а такие истории еще раз напоминают о том, как важно поддерживать друг друга и замечать такие светлые поступки.