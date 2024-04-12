Зворушлива пісня від українки підкорила аеропорт

Піаніст Еміліано має аккаунт у соціальній мережі TikTok, в якому викладає відео своєї гри у публічних місцях та реакцію людей. Однак в одному з аеропортів його чекав справжній сюрприз.

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Коли він сів за інструмент, до нього підійшла маленька дівчинка та попросила зіграти Frozen. Вже перші акорди популярної пісні привернули увагу людей, але коли дівчинка почала співати – всі просто завмерли.

Ця 6-річна дівчинка змусила мене заплакати,

– написав музикант у підписі до відео.

А коли дівчинка заспівала приспів українською, люди довкола не змогли приховати справжній захват. Був розчулений і сам музикант, а це ознака справжньої майстерності маленької артистки.

Відео швидко почало поширюватися у мережі, а люди в коментарях висловлюють захоплення талантом дівчинки. Особливу активність проявили українці, які бажають дівчинці усього найкращого та дуже сподіваються, що вона продовжить розвивати свій дар:

"Аж мурашки пішли по шкірі";

"Передивилася 15 разів, кожного разу – нові емоції. Вражаюче";

"Просто до сліз, як же чуттєво".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як військові віддячили маленькому українцеві на прифронтовій території, який кожного разу зустрічав гелікоптери прапором.