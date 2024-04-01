Знание детьми двух языков стало очень желанным навыком для многих родителей, и некоторые начинают процесс обучения уже с многомесячного возраста детей. Действительно ли это нужно делать так рано и какие еще лайфхаки существуют – далее в материале.

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Как обучать

Одна из самых действенных стратегий воспитания билингва – разговаривать на разных языках в разные дни недели. Ее называют стратегией "времени и места", когда каждый язык привязан к определенным обстоятельствам.

Главное – попробовать несколько способов и выбрать тот, который дарит больше положительных эмоций и не становится обременительным. Важно, чтобы дети не просто воспринимали это как игру, но и искренне увлекались процессом и понимали возможности, которые перед ними открываются.

Изучение языка можно превратить в игру / Фото Pixabay

Исследования говорят, что знакомить детей со вторым языком нужно как можно раньше. С детства они очень хорошо могут справиться с фонологией – звучанием и ритмом языка, что облегчает процесс обучения. Также им легче подражать носителям языка, чем старшим детям и взрослым.

Впрочем, это вовсе не означает, что существуют какие-то возрастные ограничения или категории, просто чем старше становится человек, тем больше усилий для изучения чего-то нового их нужно прилагать.

Преимущества для мозга

Кроме очевидной – расширения возможностей общения – ученые подчеркивают положительное влияние знания нескольких языков на головной мозг. Он становится более устойчивым и способен эффективнее проводить импульсы.

Подобно тому, как физические упражнения укрепляют мышцы, многоязычие укрепляет мозг, чтобы поддерживать когнитивные функции,

– рассказали исследователи.

Ученые также подчеркивают, что двуязычие может побудить к более широкому восприятию мира и способствовать более быстрой обработке новой информации. Поэтому, родителям было бы полезно позаботиться о том, чтобы в языковом арсенале детей были и другие языки, кроме родного.