Скоро будет невероятная жара: как правильно позаботиться о ребенке
Источник:ТикТок olgatoporkova_
Синоптики прогнозируют, что конец лета будет крайне жарким. Следовательно, будет не лишним напомнить родителям, как помочь ребенку в таких условиях.
Как рассказала невролог Ольга Топоркова, важно исключить перегрев ребенка. Для этого нужно придерживаться нескольких базовых правил, которые помогут детям перенести эту безумную жару.
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- Легкая одежда из ткани
Позаботьтесь о том, чтобы одежда была легкой и не провоцировала дополнительное потоотделение. Синтетика – это то, чего точно нужно избегать.
- Можно обойтись без подгузника
Когда жара просто бешеная, постарайтесь, чтобы ребенок проводил в подгузнике минимум времени.
- Много воды
Сами будьте инициаторами и предлагайте ребенку пить воду. Детям до 6 месяцев педиатры не советуют давать воду, но у правил есть исключения, поэтому стоит консультироваться с врачами относительно этого шага.
- Увлажнение воздуха
Если это невозможно сделать по всей квартире, то по крайней мере в комнате, где спит ребенок.
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