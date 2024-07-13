Особый рекорд

Рэймонд стал папой в возрасте 78 лет. Благодаря этому он получил титул самого старшего отца Великобритании.

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Его партнерша Шарлотта на 54 года моложе, однако когда люди любят друг друга, все барьеры кажутся призрачными.

Завещание Раймонда

Когда дело дошло до завещания, выяснилось, что Раймонд оставил 15-летнему сыну 25 тысяч фунтов стерлингов. В общем бывший торговец оставил после себя 760 тысяч фунтов.

Однако деньги Джейми получит не сейчас, а когда достигнет 21-летнего возраста. Такую же сумму получит и Шарлотта. Раймонд ушел из жизни 1 декабря 2022 года, ему был 91 год.

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