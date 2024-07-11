Зачем родители установили видеокамеру

В Китае родители 6 лет назад решили установить камеру видеонаблюдения в комнате сына. Таким образом они хотели убедиться, что он уделяет время учебе.

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Они сняли камеру после того, как он сдал экзамены в университет, однако на протяжении всех этих лет пристально следили чуть ли не за каждым его шагом даже в собственном пространстве.

Спасибо камере наблюдения за то, что она сопровождала моего сына,

– написала мама после экзамена в соцсети, надеясь на одобрение сети.

Но реакция была совсем другой.

Как отреагировала сеть

По мнению других родителей, такой метод контроля выходит за пределы адекватности. Психологи и вообще шокированы тем, как это могло поломать психику парня.

Родители попытались указать на результат – успешную сдачу экзамена, но понимания так и не встретили:

"Вы душили ребенка своей любовью";

"Вы про элементарное уважение что-то слышали? В вашей спальне видеокамера есть?";

"Интересно, какой теперь у ребенка уровень ответственности и желание что-то делать без тотального контроля".

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