Особливий рекорд

Реймонд став татом у віці 78 років. Завдяки цьому він здобув титул найстаршого батька Великої Британії.

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Його партнерка Шарлотта на 54 років молодша, однак коли люди кохають один одного, усі бар'єри видаються примарними.

Заповіт Раймонда

Коли справа дійшла до заповіту, з'ясувалося, що Раймонд залишив 15-річному сину 25 тисяч фунтів стерлінгів. Загалом колишній торговець залишив після себе 760 тисяч фунтів.

Однак гроші Джеймі отримає не зараз, а коли досягне 21-річного віку. Таку ж суму отримає і Шарлотта. Раймонд пішов із життя 1 грудня 2022 року, йому був 91 рік.

Раніше ми писали про батьків, які встановили камеру відеоспостереження у кімнаті сина.