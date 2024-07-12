Провокационное видео

Лора Грин – 30-летняя мать двоих детей. Она решила показать беспорядок дома, чтобы другие матери не тревожились по поводу того, что не могут всего успеть.

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В сети вы увидите много эстетических видео, но вот так часто выглядит реальность. И это нормально. Какой смысл в ваших усилиях и чистоте, если вы будете выглядеть, как выжатый лимон?

– спрашивает она.

Реакция сети

Многие мамы поддержали позицию Лоры, однако в комментариях появилось много "троллей", которые высмеивали состояние ее дома и называли ленивой. По их мнению, воспитание детей в таких условиях просто невозможно.

Лору даже обвинили в том, что она не выполняет "женскую работу", однако женщина не растерялась и ответила недоброжелателям.

Ответ Лоры

Женщина отметила, что негативные комментарии ее не беспокоят, ведь часто такие люди просто гоняются за "лайками".

Дети были моим сознательным выбором. Я беспорядок – это признак того, что они здесь и мы проводим много времени вместе. Однажды они будут иметь свое жилье, а мое быть чистым, а пока я лучше уделю время им и позабочусь о себе,

– ответила Лора.

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