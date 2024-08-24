Овощное мороженое станет вашим фирменным десертом. Дети будут требовать его на бис!

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Морковное мороженое с шоколадом

  • Время: 30 минут + 3 часа
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 100 граммов тертой моркови;
– 100 миллилитров густой сметаны;
– 250 миллилитров молока;
– 100 граммов сахара;
– 50 граммов тертого темного шоколада;
– 15 миллилитров ванильного экстракта;
– щепотка корицы.

Приготовление:

  1. Положите все ингредиенты (кроме шоколада) в кастрюлю и тушите 7–8 минут.
  2. Когда масса остынет, аккуратно перемешайте ее, смешайте с шоколадом и переложите в посудину.
  3. Чтобы мороженое получило нужную консистенцию, его нужно заморозить в морозилке на 3 часа.
  4. Время от времени не забывайте замешивать массу.

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