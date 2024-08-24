Овощное мороженое станет вашим фирменным десертом. Дети будут требовать его на бис!

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Морковное мороженое с шоколадом

Время : 30 минут + 3 часа

: 30 минут + 3 часа Порций: 2

Ингредиенты:

– 100 граммов тертой моркови;

– 100 миллилитров густой сметаны;

– 250 миллилитров молока;

– 100 граммов сахара;

– 50 граммов тертого темного шоколада;

– 15 миллилитров ванильного экстракта;

– щепотка корицы.

Приготовление:

Положите все ингредиенты (кроме шоколада) в кастрюлю и тушите 7–8 минут. Когда масса остынет, аккуратно перемешайте ее, смешайте с шоколадом и переложите в посудину. Чтобы мороженое получило нужную консистенцию, его нужно заморозить в морозилке на 3 часа. Время от времени не забывайте замешивать массу.

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