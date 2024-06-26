Для того чтобы не добавлять сахар, его можно заменить медом. Чтобы разнообразить блюдо, можно сделать различные узоры. Это отличная идея для ленивого завтрака или быстрого ужина, или даже десерта.
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Блинчики для детей
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Очень хороший завтрак / Фото lady ochmistrzyni
Приготовление:
- Смешайте все ингредиенты (кроме какао) венчиком или миксером на низкой скорости.
- Вылейте часть теста в меньшую миску и добавьте какао. Готовое тесто отставьте примерно на 15 минут.
- По истечении этого времени, если нужно, добавьте муку – идеальное тесто должно иметь консистенцию жидкой сметаны.
- Часть светлого теста вылейте на разогретую сковороду, а затем ложкой быстро сделать полоски из шоколадной массы.
- Обжарьте с двух сторон.
- Смешайте творог с йогуртом и медом – пропорции на глаз по вкусу. Добавьте начинку и сверните все в рулет.
Приятного аппетита!