Для того чтобы не добавлять сахар, его можно заменить медом. Чтобы разнообразить блюдо, можно сделать различные узоры. Это отличная идея для ленивого завтрака или быстрого ужина, или даже десерта.

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Блинчики для детей

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Очень хороший завтрак / Фото lady ochmistrzyni

Ингредиенты:

тесто:

– 1 стакан молока;

– 1 стакан воды;

– 2 яйца;

– 1 стакан муки;

– 2 столовые ложки растопленного масла (или растительного масла);

– 1 столовая ложка какао (для шоколадного варианта);

начинка:

– творог по вкусу;

– натуральный йогурт по вкусу;

– мед по вкусу.

Приготовление:

Смешайте все ингредиенты (кроме какао) венчиком или миксером на низкой скорости. Вылейте часть теста в меньшую миску и добавьте какао. Готовое тесто отставьте примерно на 15 минут. По истечении этого времени, если нужно, добавьте муку – идеальное тесто должно иметь консистенцию жидкой сметаны. Часть светлого теста вылейте на разогретую сковороду, а затем ложкой быстро сделать полоски из шоколадной массы. Обжарьте с двух сторон. Смешайте творог с йогуртом и медом – пропорции на глаз по вкусу. Добавьте начинку и сверните все в рулет.

Приятного аппетита!

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