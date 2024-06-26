Для того, щоб не додавати цукор, його можна замінити медом. Щоб урізноманітнити страву, можна зробити різні візерунки. Це чудова ідея для ледачого сніданку чи швидкої вечері, або навіть десерту.

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Млинці для дітей

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Дуже гарний сніданок / Фото lady ochmistrzyni

Інгредієнти:

тісто:

– 1 склянка молока;

– 1 склянка води;

– 2 яйця;

– 1 склянка борошна;

– 2 столові ложки розтопленого масла (або олії);

– 1 столова ложка какао (для шоколадного варіанту);

начинка:

– сир до смаку;

– натуральний йогурт до смаку;

– мед до смаку.

Приготування:

Змішайте всі інгредієнти (крім какао) вінчиком або міксером на низькій швидкості. Вилийте частину тіста в меншу миску і додайте какао. Готове тісто відставте приблизно на 15 хвилин. Після закінчення цього часу, якщо потрібно, додайте борошно – ідеальне тісто має мати консистенцію рідкої сметани. Частину світлого тіста вилийте на розігріту сковороду, а потім ложкою швидко зробити смужки з шоколадної маси. Обсмажте з двох сторін. Змішайте сир з йогуртом і медом – пропорції на око до смаку. Додайте начинку і згорніть все в рулет.

Смачного!

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