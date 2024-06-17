Иногда случается, что бабушки и дедушки просто не хотят принимать правила игры, ведь "знают лучше". Это может переходить в грубость, на которые нужно реагировать спокойно, или твердо.

Интересно Ты – не ты, когда голодный: забавный малыш разбудил маму в 5:30 утра – виновата микроволновка

Не принимать имени ребенка

Есть случаи, когда бабушки с дедушками, мягко говоря, не одобряют выбор родителей. Это влияет и на обращение, иногда даже доходит до "этот мальчик".

Имя ребенка – это важно, и он должен его любить. Нужно дать понять, что ничего хорошего они таким негативным отношением не добьются.

"В не были готовы к еще одному ребенку"

Наверное, не стоит объяснять причин, почему эта фраза – табу. Ребенок и родители ни в коем случае не должны никогда услышать эти слова.

Негативные комментарии относительно внешнего вида ребенка или родителей

Еще один негативный паттерн, который, к сожалению, иногда случается. Все мы особенные, и внешность – это то, чем стоит гордиться в любом случае. Удар по самооценке родителей или детей не может иметь пользы ни в одном из сценариев. Если когда-то возникают такие мысли – лучше себя за них отругать и держать комментарии при себе.

Выражение разочарования относительно пола ребенка

Чьи-то непонятные ожидания – это не вина родителей и ребенка. Когда на свет появляется младенец, этому нужно искренне радоваться без оглядки на то, мальчик это или девочка.

Сомнения в компетенции родителей

Все без исключения родители в мире делают ошибки, и это абсолютно нормально. Эта роль просто-таки предполагает ошибки и сомнения, и сложность обучения заключается в том, что эффективнее всего оно происходит через неправильные действия или решения.

Родители и так будут упрекать себя, если что-то сделали не так, поэтому лучше направить свои силы на поддержку и действенные советы.