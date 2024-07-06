Если вы уже все попробовали, а ваш ребенок отказывается от завтрака, приготовьте ему особую кашу с малиной. Мамы рассказывают, что от нее не остается даже ложечки.

К теме Малыши будут довольны: как сделать двухцветные блины для детей

Пшенная каша с малиной

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 1

Ингредиенты:

– полстакана сухого пшена;

– 2 стакана коровьего молока;

– 1 стакан малины;

– 1 чайная ложка порошка желе со вкусом малины.

Приготовление:

Тщательно промойте крупу в горячей воде. Это поможет избавиться от горького вкуса. Вскипятите в кастрюле молоко и высыпьте туда крупу. Варите около 15 минут, пока крупа не станет мягкой. Подсластители можно добавить по желанию, хотя сама крупа уже имеет сладкий вкус. Пока варится крупа, приготовьте малиновый мусс: высыпьте малину в кастрюлю, добавьте несколько столовых ложек воды и доведите до кипения. Варите, пока малина не распадется. Затем добавьте чайную ложку желе и перемешайте, пока порошок не растворится. Малина слегка загустеет. Если предпочитаете более густую консистенцию, добавьте больше порошка. Сваренную крупу выложите в миски и полейте малиновым муссом. Добавьте несколько ягод свежей малины. Консистенция крупы зависит от ваших предпочтений. Если вы предпочитаете более жидкую крупу, то после варки можно добавить немного молока, перемешайте и при необходимости вскипятите.

Важно знать: как воспитать самостоятельного ребенка.