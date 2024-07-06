Если вы уже все попробовали, а ваш ребенок отказывается от завтрака, приготовьте ему особую кашу с малиной. Мамы рассказывают, что от нее не остается даже ложечки.

К теме Малыши будут довольны: как сделать двухцветные блины для детей

Пшенная каша с малиной

  • Время: 15 минут
  • Порций: 1

Приготовление:

  1. Тщательно промойте крупу в горячей воде. Это поможет избавиться от горького вкуса.
  2. Вскипятите в кастрюле молоко и высыпьте туда крупу. Варите около 15 минут, пока крупа не станет мягкой.
  3. Подсластители можно добавить по желанию, хотя сама крупа уже имеет сладкий вкус.
  4. Пока варится крупа, приготовьте малиновый мусс: высыпьте малину в кастрюлю, добавьте несколько столовых ложек воды и доведите до кипения.
  5. Варите, пока малина не распадется.
  6. Затем добавьте чайную ложку желе и перемешайте, пока порошок не растворится.
  7. Малина слегка загустеет.
  8. Если предпочитаете более густую консистенцию, добавьте больше порошка.
  9. Сваренную крупу выложите в миски и полейте малиновым муссом. Добавьте несколько ягод свежей малины. Консистенция крупы зависит от ваших предпочтений. Если вы предпочитаете более жидкую крупу, то после варки можно добавить немного молока, перемешайте и при необходимости вскипятите.