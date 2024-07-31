Этот рецепт ценен тем, что предлагает здоровые ингредиенты и не требует затрат времени и усилий. Идеальное решение для современных родителей.

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Печенье с бананом

Время: 1 5 минут

5 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 1 лист слоеного теста;

– 1 яйцо;

– 100 миллилитров молока.

Приготовление:

Лист слоеного теста разровняйте и слегка раскатайте, чтобы он не свернулся. Разделите его на квадратики, разрезав ножом или, например, металлической лопаткой для крема. Вырежьте серединки половины квадратов стаканом диаметром, похожим на ломтик банана. Разбейте яйцо в миску и смешайте с молоком. Распределите его по всем квадратам и положите по одному дырявому квадрату поверх каждого. Смажьте края верхнего квадрата молоком. Поместите толстый кусочек банана в каждую полость. Поставьте пирог в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте около 20 минут, пока печенье не станет румяным.

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