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Печенье с бананом

  • Время: 15 минут
  • Порций: 2

Приготовление:

  1. Лист слоеного теста разровняйте и слегка раскатайте, чтобы он не свернулся.
  2. Разделите его на квадратики, разрезав ножом или, например, металлической лопаткой для крема.
  3. Вырежьте серединки половины квадратов стаканом диаметром, похожим на ломтик банана.
  4. Разбейте яйцо в миску и смешайте с молоком.
  5. Распределите его по всем квадратам и положите по одному дырявому квадрату поверх каждого.
  6. Смажьте края верхнего квадрата молоком.
  7. Поместите толстый кусочек банана в каждую полость.
  8. Поставьте пирог в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте около 20 минут, пока печенье не станет румяным.