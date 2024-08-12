Булочки со шпинатом прямо из печи – не только вкусная, но и полезная добавка к каждому блюду. Они мягкие внутри и имеют хрустящую кожицу снаружи, что делает их идеальным выбором как для завтрака, так и перекуса.

Интересно Для вкусного перекуса: готовим домашнее печенье для ребенка за несколько минут

Булочки со шпинатом

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 чайная ложка сахара;

– 1 чайная ложка соли;

– 50 граммов дрожжей;

– 2 стакана муки;

– 0,5 стакана молока;

– 6 столовых ложек растительного масла;

– 1 яйцо;

– 300 граммов замороженного шпината;

– 100 граммов твердого сыра;

– пол лука;

– 1 зубчик чеснока;

– 1 яичный желток;

– 1 щепотка тмина.

Приготовление:

Разведите дрожжи в стакане теплого, но не горячего молока. Затем смешайте их с мукой, яйцом, сахаром, солью и маслом. Замесите тесто, накройте его тканью и оставьте в теплом месте примерно на час для подъема. Разморозьте шпинат и отожмите лишнюю воду. Обжарьте его на сковороде с измельченным луком и чесноком. Добавьте сыр и приправьте солью и перцем. Отставьте остывать. Разогрейте духовку до 170 градусов (без конвекции). Поднятое тесто раскатайте в прямоугольник, смажьте подготовленной начинкой из шпината, оставьте края свободными. Сверните тесто в рулет, а затем нарежьте его на меньшие кусочки. Выложите булочки на противень, застеленный бумагой для выпечки. Смажьте их желтком и посыпьте тмином. Поставьте противень в духовку и выпекайте дрожжевые булочки со шпинатом примерно 20 минут, пока они не станут коричневыми и хрустящими. Подавайте их теплыми, деткам они понравятся как на завтрак, так и как дополнение к ланчу.

Какую кашу лучше не давать детям: узнайте детали.