Объятия уже не помогут

Когда дети вырастают, объятия работают уже не так эффективно. Более того, подростки могут расценивать такой контакт как непонимание проблемы и попытку вмешаться в их личное пространство.

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Эмоциональная жизнь молодых людей - очень сложная и неоднозначная,

– напоминает Лиза Дамур, клинический психолог из Огайо.

Как показал опрос 1675 подростков, только шестую часть из них родители пытались утешить, когда они испытывали негативные эмоции, и взрослым не всегда удавалось сделать это эффективно.

Подростки преодолевают стресс самостоятельно

Дети рассказали, что они переживают сложные эмоции через такие активности:

прослушивание музыки;

видеоигры;

общение с друзьями;

объятия с домашними животными.

Как действовать родителям

Первое, что хотят дети – чтобы их выслушали и поняли. Также важно серьезно отнестись к их чувствам, без осуждения. Советы можно давать, но только если дети сами об этом попросят, подчеркнув свой опыт и избегая конструкции "я бы на твоем месте".

Подростки могут чувствовать барьер и бояться, что взрослые не понимают их эмоций. Подчеркните, что проблема ребенка – это точно важно, и вы готовы помочь ему преодолеть этот вызов.

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