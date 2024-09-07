Когда дело доходит до разговора с детьми, очень легко скатиться к общим фразам. Но, как выяснилось, не все эти поговорки являются полезными.

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"Замечательная работа"

Исследования показали, что общий комплимент вроде "Хорошая девочка" или "Молодец", каждый раз, когда ваш ребенок овладевает каким-то навыком, делает его зависимым от похвалы, а не от собственной мотивации. Вместо того, чтобы предоставлять чрезмерные и расплывчатые положительные отзывы каждый раз, когда ребенок чего-то достигает, скажите: "Это была хорошая передача. Мне нравится, как ты бросил мяч".

"Ты в порядке!"

Когда ваш ребенок поцарапает свое колено и зальется слезами, вы можете заверить его, что он не сильно ранен. Но если сказать, что с ними все хорошо, это может только ухудшить их самочувствие.

В этот момент вы можете лучше всего помочь своему ребенку, показав ему, как понимать свои эмоции и справляться с ними, а не игнорировать их. Попробуйте обнять малыша и сказать что-то вроде: "Мне жаль, что ты упала". Затем спросите, хотят ли они перевязку, или поцелуй, или то и другое.

"Мы не можем себе этого позволить"

Легко сказать "мы не можем себе этого позволить", когда ваш ребенок просит у вас новую игрушку, но это означает, что вы не контролируете свои финансы, что может напугать детей, говорит Джейн Перл, автор книги "Дети и деньги".

Выберите альтернативный способ донести ту же идею, например: "Мы не собираемся это покупать, потому что экономим деньги на более важные вещи". Если они настаивают на обсуждении, у вас есть идеальное окно, чтобы начать разговор о том, как составлять бюджет и распоряжаться деньгами. Вы даже можете помочь им научиться составлять бюджет, предлагая им деньги за работу по дому и показывая, как распоряжаться средствами.

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