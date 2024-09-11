Обійми вже не допоможуть
Коли діти виростають, обійми працюють вже не так ефективно. Ба навіть більше, підлітки можуть розцінювати такий контакт як нерозуміння проблеми та спробу втрутитися в їхній особистий простір.
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Емоційне життя молодих людей — дуже складне та неоднозначне,
– нагадує Ліза Дамур, клінічний психолог із Огайо.
Як показало опитування 1675 підлітків, лише шосту частину з них батьки намагалися втішити, коли вони відчували негативні емоції, і дорослим не завжди вдавалося зробити це ефективно.
Підлітки долають стрес самостійно
Діти розповіли, що вони переживають складні емоції через такі активності:
- прослуховування музики;
- відеоігри;
- спілкування з друзями;
- обійми з домашніми тваринами.
Як діяти батькам
Найперше, що хочуть діти – щоб їх вислухали та зрозуміли. Також важливо серйозно поставитися до їхніх почуттів, без осуду. Поради можна давати, але тільки якщо діти самі про це попросять, наголосивши на своєму досвіді і уникаючи конструкції "я б на твоєму місці".
Підлітки можуть відчувати бар'єр та боятися, що дорослі не розуміють їхніх емоцій. Наголосіть, що проблема дитини – це точно важливо, і ви готові допомогти їй подолати цей виклик.
Раніше ми писали про фрази, які можуть знищити дитячу самооцінку.