Обійми вже не допоможуть

Коли діти виростають, обійми працюють вже не так ефективно. Ба навіть більше, підлітки можуть розцінювати такий контакт як нерозуміння проблеми та спробу втрутитися в їхній особистий простір.

Читайте також Мама хотіла "провчити" сина важкою працею: той швидко заробив понад тисячу доларів і кидає школу

Емоційне життя молодих людей — дуже складне та неоднозначне,

– нагадує Ліза Дамур, клінічний психолог із Огайо.

Як показало опитування 1675 підлітків, лише шосту частину з них батьки намагалися втішити, коли вони відчували негативні емоції, і дорослим не завжди вдавалося зробити це ефективно.

Підлітки долають стрес самостійно

Діти розповіли, що вони переживають складні емоції через такі активності:

прослуховування музики;

відеоігри;

спілкування з друзями;

обійми з домашніми тваринами.

Як діяти батькам

Найперше, що хочуть діти – щоб їх вислухали та зрозуміли. Також важливо серйозно поставитися до їхніх почуттів, без осуду. Поради можна давати, але тільки якщо діти самі про це попросять, наголосивши на своєму досвіді і уникаючи конструкції "я б на твоєму місці".

Підлітки можуть відчувати бар'єр та боятися, що дорослі не розуміють їхніх емоцій. Наголосіть, що проблема дитини – це точно важливо, і ви готові допомогти їй подолати цей виклик.

Раніше ми писали про фрази, які можуть знищити дитячу самооцінку.