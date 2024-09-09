Воспитание через труд

На востоке Китая мать 17-летнего юноши решила мотивировать сына серьезнее относиться к учебе. Она предполагала, что близкое знакомство с тяжелой жизнью рабочего заставит его прилагать больше усилий для своего будущего.

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Поскольку когда-то она продавала жареную курицу на улице, то подумала, что такой опыт будет полезным и для ее сына. Парень смастерил тележку и сразу пошел работать, однако результат был не таким, как ожидала мать.

Неожиданный поворот

10 дней юноша просыпался в 9 часов. Он готовил курятину, в 16 часов устанавливал киоск и начинал продажу. Домой он возвращался только в 3 часа ночи.

За это время он заработал 10 тысяч юаней, это примерно 1400 долларов. В результате он был так окрылен успехом и возможностью зарабатывать, что принял решение покинуть школу.

Мать долго упиралась, но впоследствии приняла его решение. Как родители мы должны поддержать его. Главное, чтобы он жил так, как хочет и был счастлив,

– сказала она.

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