Стресс – враг современных родителей

Согласно данным Американской психологической ассоциации, 48% родителей перегружены стрессом. Также 41% взрослых сказали, что не в большинство дней работают неэффективно.

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Потребность совмещать работу и родительство способствует истощению, в результате чего влияние стресса становится еще более ощутимым. Эксперты отмечают, что взрослым нужно научиться заботиться о себе, иначе не может быть и речи о том, чтобы помогать детям.

Опустите планку ожиданий

Социальные сети и сравнение с другими заставляют всех строить к себе слишком высокие ожидания. В результате достичь желаемого не удается, из-за чего недовольство и стресс растут.

Будьте реалистами и трезво оценивайте обстоятельства. И помните – детям нужны любовь и внимание, а не ваши достижения.

Цените свое время

Часто стресс возникает из-за просроченных задач. Однако реальная оценка времени показывает, что взрослые просто неэффективно его тратят.

Кроме того, родителям нужно научиться делегировать полномочия и принимать помощь других. Это освободит такой ценный ресурс, а затем, поможет уменьшить список накопленных проблем.

Социальные контакты

Одна из распространенных ошибок родителей – замкнуться и не взаимодействовать с окружением. Социальные контакты – эффективный предохранитель от стресса, которым непременно стоит пользоваться.

Позвоните друзьям, посвятите хобби хотя бы час в неделю – путей реализации этой идеи есть множество. Поверьте, у вас достаточно времени для этой цели, стоит только правильно расставить приоритеты.

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