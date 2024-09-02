Если ребенок не хочет ничего делать, не стоит сразу ставить на нем клеймо "лень". Попробуйте подобрать ключик через правильные слова, ведь дети ищут развлечений, а не работу.

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"Давай сделаем это веселое упражнение вместе"

Даже если речь идет о тривиальных заданиях, детям куда интереснее делать его через игру. Да, все мы хотим научить детей усердно работать и прилагать усилия, но это вовсе не означает лишение элемента геймификации.

"Ты такой сильный! Ты точно сможешь это сделать"

Похвала и восхищение – главные стимулы для детей, ведь сейчас они строят самооценку исключительно через проявления окружения. Ободряющие слова являются триггером, перед которым им невероятно трудно устоять.

"Ты не против немного поразвлечься?"

Включите музыку и пригласите ребенка помочь, делая, что вы не работаете, а развлекаетесь. Работа ассоциируется у детей с трудностями и скукой, поэтому они начинают ее крайне неохотно. Разрушьте этот стереотип и попробуйте действительно развлечься.

Ранее мы писали о паре из Чехии, которая может оказаться за решеткой за то, что ребенок 2 года не ходил в школу.