Стрес – ворог сучасних батьків

Згідно з даними Американської психологічної асоціації, 48% батьків перевантажені стресом. Також 41% дорослих сказали, що не в більшість днів працюють неефективно.

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Потреба поєднувати роботу та батьківство сприяє виснаженню, внаслідок чого вплив стресу стає ще більш відчутним. Експерти наголошують, що дорослим потрібно навчитися піклуватися про себе, інакше не може бути й мови про те, щоб допомагати дітям.

Опустіть планку очікувань

Соціальні мережі та порівняння з іншими змушують усіх будувати до себе надто високі очікування. В результаті досягнути бажаного не вдається, через що незадоволення та стрес зростають.

Будьте реалістами та тверезо оцінюйте обставини. І пам'ятайте – дітям потрібні любов та увага, а не ваші досягнення.

Цінуйте свій час

Часто стрес виникає через протерміновані завдання. Однак реальна оцінка часу показує, що дорослі просто неефективно його витрачають.

Окрім того, батькам потрібно навчитися делегувати повноваження та приймати допомогу інших. Це звільнить такий цінний ресурс, а відтак, допоможе зменшити список накопичених проблем.

Соціальні контакти

Одна з поширених помилок батьків – замкнутися та не взаємодіяти з оточенням. Соціальні контакти – ефективний запобіжник від стресу, яким неодмінно варто користуватися.

Зателефонуйте друзям, присвятіть хобі бодай годину на тиждень – шляхів реалізації цієї ідеї є безліч. Повірте, у вас достатньо часу для цієї мети, варто лише правильно розставити пріоритети.

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