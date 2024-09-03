Этот шаг направлен на поощрение женщин к рождению детей, создание благоприятных условий для семей и преодоление демографического кризиса. По крайней мере, именно такую задачу перед собой поставили чиновники из Хорватии.

Не пропустите Увлеклась фильмом: сеть шокирована мамой, которая назвала детей в честь "Парка Юрского периода"

Как борются с демографическим кризисом в Хорватии

Количество детей, рожденных в Европейском Союзе, падает с 2008 года. Правительства отдельных стран осознают эту проблему и пытаются поощрить женщин рожать. Довольно типичными идеями для повышения рождаемости являются программы льгот, адресованные родителям.

В Хорватии было создано министерство демографии в Европейском Союзе. Это ответ на снижение рождаемости в этой стране.

Среди преимуществ, которые предлагают чиновники – места в детских садах, а также обещания снизить пенсионный возраст и ввести пенсии для матерей.

Мы также предлагаем снизить пенсионный возраст для женщин на один год за каждого рожденного ребенка, а для родителей увеличить отпуск по уходу за ребенком,

- отмечает Иван Шипич, министр демографии Хорватии.

Правительство Хорватии только что объявило об удвоении одноразовой финансовой помощи и снижение пенсионного возраста для женщин. Поэтому, многодетные матери смогут куда быстрее выйти на пенсию.

Вниманию родителей: как смягчить адаптацию ребенка в саду.